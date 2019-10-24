Анкара, 24 октября, 2019, 17:22 — ИА Регнум. Военная операция на северо-востоке Сирии будет возобновлена, если продолжатся террористические нападения, заявил 24 октября президент Турции Тайип Эрдоган в ходе своего выступления в Анкаре.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«Наша операция прошла успешно. Но если террористы снова появятся в обозначенной нами зоне, мы воспользуемся своим правом их уничтожить. И если они будут продолжать такие действия, мы продолжим нашу операцию», — сказал Реджеп Эрдоган.

По его словам, Турция всегда рассматривала военный вариант как крайний.

«Мы взяли под свой контроль 4220 квадратных километров. Сейчас из 444 км границ этой зоны 120 км контролируем мы сами, а остальные будем контролировать вместе с Россией», — уточнил Эрдоган.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября Турция начала военную операцию «Источник мира» на севере Сирии, направленную против Рабочей партии Курдистана и отрядов сирийских курдов.

Операция была окончательно остановлена 22 октября после подписания Россией и Турцией меморандума о взаимопонимании, гарантирующего территориальную целостность Сирии и нацбезопасность Турции.