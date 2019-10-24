Ла-Пас, 24 октября, 2019, 17:21 — ИА Регнум. Президент Боливии Эво Моралес объявил о своей победе на выборах, 24 октября передает агентство Associated Press.

Sebastian Baryli Эво Моралес

«Мы выиграли в первом туре. С учетом того, что осталось 1,5% голосов, мы победили» , — заявил Моралес на пресс-конференции после подсчета 98% голосов.

Выборы президента Боливии прошли в воскресенье 20 октября. Основными соперниками являлись действующий президент Моралес и бывший президент Карлос Меса.

Читайте также: Моралес обвинил оппозицию Боливии в подготовке госпереворота