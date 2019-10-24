Москва, 24 октября, 2019, 17:20 — ИА Регнум. В правительстве проработают вопрос расширения финансовой поддержки вузам по проекту 5−100, который направлен на улучшение позиций российских вузов в глобальных рейтингах. Об этом 24 октября заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с членами Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов РФ.

Government.ru Встреча Дмитрия Медведева с членами Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов России

«Я дал поручение проработать вопрос об увеличении финансовой поддержки. Это нужно сделать. Необходимо также обновить критерии отбора вузов, которые получат эти деньги», — заявил Медведев.

Он отметил, что за семь лет из федерального бюджета по проекту 5−100 было выделено около 70 млрд рублей на достижение участниками проекта конкретных результатов.

«Средства для нашего бюджета весьма немаленькие. Но благодаря этому университеты многое смогли сделать, это нужно прямо сказать», — отметил Медведев.