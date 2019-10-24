Омск, 24 октября, 2019, 17:18 — ИА Регнум. Управление Роспотребнадзора по Омской области обнародовало итоги проверок организации и качества питания в социально-значимых учреждениях (детсадах, школах, больницах) за девять месяцев 2019 года.

Admomsk.ru Школьное питание

Как сообщили ИА REGNUM 24 октября в ведомстве, всего за этот период проведено 1238 контрольно-надзорных мероприятий, нарушения выявлены в 545 случаях, что составляет 44%.

Специалисты исследовали 1241 пробу пищевых продуктов, в том числе 135 в лечебно-профилактических организациях и 1106 в детских и подростковых организациях. Нормативным требованиям по микробиологическим показателям не соответствовало три пробы или 0,2%.

Из оборота изъято две партии продукции весом 28,8 кг, не соответствующей требованиям — с истекшим сроком годности, нарушением условий хранения, без маркировочных ярлыков.

По итогам проверок составлено 525 протоколов об административных правонарушениях на общую сумму 5514,7 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект о детском питании. В том числе законопроектом предлагается установить более жёсткие требования к условиям обращения пищевых продуктов, к обеспечению их качества и безопасности.

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