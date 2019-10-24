Нижний Новгород, 24 октября, 2019, 17:13 — ИА Регнум. Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов решил наложить вето на принятый накануне депутатами гордумы проект положения, который регламентирует компенсацию расходов на авиаперелеты парламентариев бизнес-классом из горбюджета. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

Admgor.nnov.ru Владимир Панов

По мнению Панова, решение депутатов «не соответствует времени и приоритетам бюджетных расходов города».

Также уточняется, что мэр города поручил председателю гордумы провести проверку в отношении лиц, ответственных за разработку документа. Кроме того, он распорядился внести изменения в работу аппарата гордумы, чтобы избежать подобных случаев в будущем.

При этом ранее сотрудники администрации города были в курсе разрабатываемого документа, сообщает «Коммерсантъ-Приволжье» со ссылкой на источник в городском парламенте. Реакция Панова на документ их удивила. В то же время он отметил, что юридически Панов не может отменить это решение, поскольку документ к нему не поступал.

Как сообщало ИА REGNUM, в число подлежащих компенсации расходов вошли железнодорожные билеты в вагоне класса «СВ» и авиаперелёты по тарифу бизнес-класса. Кроме того, планируется возмещать расходы по найму жилья, но стоимость его должна соответствовать цене однокомнатного номера, расходы на оформление въездной визы, а в случае участия в мероприятиях будут компенсироваться регистрационные взносы. Депутаты, работающие на постоянной основе, будут получать еще 700 рублей в день в качестве суточных. Сумма расходов всех депутатов, подлежащая компенсации, не должна превышать 1 млн рублей в год.