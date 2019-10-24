Москва, 24 октября, 2019, 17:06 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, разрешающий иностранным гражданам входить в состав экипажа экспериментального самолёта или вертолёта, передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

(сс) Blake Guidry Пилоты

Нормами оговариваются случаи, когда такое возможно. Речь идет о подготовке иностранного гражданина в целях получения им допуска к профессиональной деятельности в качестве члена экипажа экспериментального воздушного судна, выполнении демонстрационного полёта экспериментального воздушного судна, а также при выполнении полёта при проведении сертификационных испытаний экспериментального воздушного судна.

При этом командиром экипажа экспериментального воздушного судна должен являться гражданин РФ, оговорено в тексте поправок в Воздушный кодекс РФ.

Испытания МС-21

В ходе обсуждения замглавы Минпромторга Олег Бочаров сообщил о том, что сейчас три воздушных судна (в частности, МС-21) совершают практически в ежедневном режиме экспериментальные полеты по согласованному с Росавиацией экспериментальному базису.

«Безусловно, для нас очень важно расширять экспертный потенциал, потому что мы понимаем, что самолет получается современный и экономически выгодный к покупке, потому что после окончания получения сертификата Росавиацией у нас предусмотрены международные полеты», — указал он.

Испытания в Жуковском

Принятие закона позволит проводить международную часть испытаний в Московской области, в Жуковском, отметил замглавы Минпромторга Олег Бочаров.

«По Сухому Суперджету мы эти международные полёты в дополнение к сертификации делали в Италии, что безусловно, на мой взгляд, неправильно и дорого. В случае, если вы примете этот проект закона, то, соответственно, иностранные летчики-испытатели приедут, делегированные, в Российскую Федерацию и будут совершать эти экспериментальные полеты здесь у нас в Жуковском, что для нас кажется очень важным», — сказал замминистра.

Он привёл ещё один аргумент для переноса испытаний в Россию — предвзятое отношение.

«Потому что материальная база, ну и соответственно все датчики, плюс комплексная оценка того, что же коллеги поставят, как очередной ограничительный барьер для того, чтобы не пускать российскую авиационную технику к себе, а мы понимаем, что там конкуренция идет», — добавил Бочаров.