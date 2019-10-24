Ашхабад, 24 октября, 2019, 17:06 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Туркмении представило обзор национальной антикоррупционной системы на посвящённом борьбе с коррупцией семинаре, проходившем в центре ОБСЕ в Ашхабаде. Об этом сообщила пресс-служба Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Osce.org Семинар «Институциональные и законодательные механизмы в сфере борьбы с коррупцией»

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Участие в мероприятии приняли представители министерства национальной безопасности, министерства юстиции, МВД, генеральной прокуратуры, министерства финансов и экономики, а также центрального банка Туркмении.

Эксперты из Латвии и Литвы рассказали туркменским чиновникам о международных стандартах при разработке антикоррупционных законодательных актов, о механизмах по возврату незаконно выведенных активов и о предотвращении коррупции в сфере государственных закупок.

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