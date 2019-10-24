Москва, 24 октября, 2019, 17:00 — ИА Регнум. Сбербанк расторгнет договор о сотрудничестве с коллекторским агентством ООО «НСВ» («Национальная служба взыскания») после выяснения причастности его сотрудников к крупной краже данных клиентов, сообщает 24 октября ТАСС со ссылкой на руководство Сбербанка.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Сбербанк

Договор будет расторгнут в кратчайшие сроки по причине утраты доверия.

Напомним, ранее 24 октября сотрудники МВД РФ задержали мужчину, подозреваемого в масштабном хищении персональных данных клиентов нескольких банков, среди которых оказался и Сбербанк. Задержанный является сотрудником коллекторского агентства ООО «НСВ» («Национальная служба взыскания»).

Как сообщало ИА REGNUM, в сети появилась информация о предложении продажи банковских данных 11,5 тыс. физических лиц, клиентов Сбербанка. Предлагаемая база данных содержала около миллиона строк.