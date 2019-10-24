Рига, 24 октября, 2019, 16:58 — ИА Регнум. В рейтинге Всемирного банка Doing Business (Возможности делать бизнес) Латвия осталась на прежней позиции. Из 190 государств в рейтинге ВБ Латвия третий год подряд занимает 19-е место. Об этом пишет портал LSM.

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

В 2016 году страна занимала 14-е место. Если говорить о странах Прибалтики, Литва расположилась на 11-м месте (прогресс 3 места за год), Эстония опустилась с 16-го на 18-е место.

Отмечается, что первое место занимает Новая Зеландия, следом идут Сингапур, Гонгонг, Дания, Южная Корея, США и Грузия.

Министерство экономики Латвии отметило ряд локальных успехов страны.

«Удалось улучшить позиции и переместиться вверх с 51-ого на 45-е место в графе «Защита прав миноритарных инвесторов» и в разделе «Исполнение договорных обязательств» с 20-ого на 15-е место», — говорится в сообщении.

Напомним, составители рейтинга Всемирного банка сравнивают число и продолжительность административных процедур в разных странах, а также затраты, которые несут предприниматели в этой связи.