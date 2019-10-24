Владикавказ, 24 октября, 2019, 16:32 — ИА Регнум. В лесопарке «Сапицкая будка» в Северной Осетии пойман браконьер. Злоумышленник отстреливал косуль. Об этом рассказал 24 октября в ходе заседания парламента республики один из депутатов, пишет «Основа».

По словам парламентария, поймали браконьера местные жители, которые неоднократно слышали выстрелы. Неравнодушные граждане сообщали об этом в правоохранительные органы, но, как отметил депутат, никто не отреагировал. В результате они сами взялись за дело и задержали нарушителя.

«Нерадивого охотника поймали неравнодушные граждане, устроив засаду. Однако до сих пор ни одно ведомство не подключилось к его наказанию», — пишет портал «Основа».