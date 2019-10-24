Москва, 24 октября, 2019, 16:25 — ИА Регнум. Московская Госавтоинспекция рекомендовала автомобилистам заменить летнюю резину на зимнюю в связи с приближением низких температур. Об этом 24 октября сообщила пресс-служба ГИБДД по столице.

Иван Шилов ИА REGNUM Дорога

Согласно данным Гидрометцентра России, на следующей неделе, начиная со вторника, ожидается понижение ночной температуры ниже нулевой отметки термометра. В связи с этим на дорогах будет образовываться гололедица.

В сообщении отмечается, что в начале сезона похолоданий водитель может быть не подготовлен к резкому обледенению дорожного покрытия, а это, в свою очередь, способно увеличить количество дорожно-транспортных происшествий и мелких аварий.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей транспортных средств заранее поменять летние колесные покрышки на зимние.