Украинские эксперты: депутат Яценко снова «выйдет сухим из воды»
Киев, 24 октября, 2019, 16:22 — ИА Регнум. Украинские эксперты отмечают способность депутата от группы «За будущее» Антона Яценко «не только разрабатывать гениальные коррупционные схемы, но и оставаться безнаказанным за коррупцию».
В частности главред издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов отметил ловкость Яценко, сумевшего рассорить фракцию «Слуга народа», заставить президента Владимира Зеленского отреагировать на скандал и при этом получать прибыль от фирм-посредников, которые занимаются оценкой недвижимости.
Кроме того, политолог, директор Центра политических исследований «Пента» Владимир Фесенко предполагает, что Яценко взял в долю не только депутатов от «Слуги народа», но и депутатов от фракции Европейская солидарность.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября депутата от группы «За будущее» Яценко отказался проходить проверку на полиграфе из-за недавнего скандала в Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, члены которого отказались принять законопроект №2047-д, который частично устраняет коррупцию в сфере оценки недвижимости. Он считает, что против него якобы ведется активная пропаганда. При этом Яценко отметил, что не зарабатывает на площадках для оценки имущества.
Напомним, ранее экс-нардеп и журналист Сергей Лещенко заявил, что депутатам заплатили по $30 тыс. за отказ от голосования за законопроект №2047-д. По его словам, в срыве голосования за этот проект закона заинтересован Яценко. 23 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционного преступления депутатами.