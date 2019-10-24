Архангельск, 24 октября, 2019, 16:22 — ИА Регнум. В Архангельской области растет число преступлений, связанных с хищением имущества. Об этом ИА REGNUM сообщили в Архстате со ссылкой на денные УМВД.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Квартирная кража

По данным статистики, за 9 месяцев текущего года зарегистрировано более 15 тысяч преступлений, это на 3,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди преступлений преобладают кражи (36,3%).

Отмечен рост случаев хулиганства (в 2,2 раза), изнасилования и покушенияна изнасилование (на 17,6%), хищения чужого имущества, совершенного путем грабежа (на 13,8%) и краж (на 10,1%), случаев мошенничества (на 1,2%),

Всего с начала года правоохранительными органами выявлено 6,8 тыс. лиц, совершивших преступления, что составило 92% к соответствующему периоду 2018 года, из них 1,2 тыс. лиц (17,5%) — женщины.