Чебоксары, 24 октября, 2019, 16:07 — ИА Регнум. В Вурнарском районе Чувашии вынесен приговор 56-летней жительнице, которая побила супруга сковородкой. Пострадавший получил увечья, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кухонное орудие

По данным правоохранителей, 30 июля 2019 года в ходе ссоры со своим супругом, который был пьян, «используя в качестве оружия железную сковороду», злоумышленница «нанесла супругу не менее двух ударов в лобную область и лицо».

Подсудимая вину признала в полном объеме. Ей было инкриминировано совершение преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Женщина получила полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, суд удовлетворил заявление прокуратуры о взыскании с подсудимой в пользу территориального ФОМС более 31 тыс. рублей, затраченных на лечение потерпевшего.

Приговор не вступил в законную силу.

Отметим, что в 2015 году в Чебоксарском районе 49-летнюю женщину обвинили в том, что она облила мужа кипятком. По версии следствия, после ссоры с супругом женщина вскипятила 15 литров воды и вылила кипяток на спящего супруга. В результате получены ожоги около 75% поверхности тела. Обвиняемая на момент преступления была пьяна.