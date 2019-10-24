Мадрид, 24 октября, 2019, 15:51 — ИА Регнум.

Примирения междудуховнымипотомками участников прошлых гражданских войн быть не может, но вот что возможно и необходимо, так это примирение с историей, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 24 октября, комментируя информацию о перезахоронении останков Франсиско Франко.

Франсиско Франко

Как сообщалось ранее, в Испании эксгумировали останки Франсиско Франко. Тело будет перезахоронено на том же кладбище, где была похоронена жена Франко.

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