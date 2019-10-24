Нижний Новгород, 24 октября, 2019, 15:46 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде возрождение системы вытрезвителей началось еще в 2015 году с открытия подразделения муниципального центра «Надежда» в здании больницы №30. Причем отмечалось, что это место вытрезвления для лиц, который в серьезной медицинской помощи не нуждаются и находятся в состоянии опьянения средней тяжести.

Советский вытрезвитель (Спецмедслужба)

Пункт принимал подвыпивших граждан не более чем на сутки, единовременно он мог разместить 30 человек. Штат учреждения состоял из четырех человек — администратор, фельдшер, медсестра и охранник, которые перенаправляли попавших в вытрезвитель или в диспансер, или в полицейский участок.

Вытрезвитель финансировался из городского бюджета, однако желающие провести в нем больше 24 часов должны были платить около 1 тыс. рулей за каждые дополнительные сутки. За четыре месяца помощью учреждения воспользовались 2 252 человека.

В марте 2016 года в тот момент глава города Сергей Белов говорил, что нужен еще один вытрезвитель — в верхней части города. Планировалось его открыть на базе больницы №35.

В январе 2017 года стало известно, что вытрезвители откроют в Нижнем Новгороде на время проведения матчей чемпионата мира по футболу-2018. Однако сколько их будет, в каких районах, не уточнялось.

В том же году в преддверии мундиаля центр «Надежда» посетили журналисты британского издания The Sun. И все было нормально, журналистам провели медосвидетельствование, показали как работает учреждение, они удивлялись, как все чисто и хорошо. Но 3 января издание опубликовало статью, где с одной стороны вытрезвитель был показан как доброе дело, а также инициатива, которую нужно взять на вооружение любящим выпить подданным королевства. С другой стороны, фотографии показывали пьяных в наручниках, жесткие «тюремные» кровати. Позднее директор МП «Надежда» Николай Банков говорил в эфире телекомпании «Волга», что фотографии в газете The Sun были не из нижегородского вытрезвителя. Комментируя опубликованные британской газетой фотографии, он сказал: «Вот такого у нас никогда не было».

В августе 2019 года чиновники вновь заговорили о необходимости вернуть вытрезвители. В частности, такие поручения были даны администрации городов Бор, Нижний Новгород, Дзержинск и Кстово. Органы МСУ должны были представить свои предложения в III квартале 2019 года. Соответствующий документ был подписан губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Пока инициатива остается только на бумаге.

ИА REGNUM напоминает, до 2011 года в Нижегородской области, в основном в областном центре, работали 15 вытрезвителей, которые ежегодно обслуживали до 65 тыс. человек. Представители МВД идею возрождения вытрезвителей всегда приветствовали, отмечая, что с закрытием таких учреждений выросло не только число преступлений, которые совершаются в состоянии алкогольного опьянения, но и количество пьяных на улицах городов. В больницы же нетрезвых граждан тоже не имеют права принимать.