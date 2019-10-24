Токио, 24 октября, 2019, 15:45 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась в Токио с премьер-министром страны Синдзо Абэ. Об Зурабишвили сообщила на своей странице в Twitter.

«В ходе визита мы убедились, что Грузия и Япония — очень дружелюбные нации, которые сотрудничают в торговле, туризме и культуре. Наша задача — укрепить эти связи», — написала Саломе Зурабишвили.

Напомним, Зурабишвили находится с официальным визитом в Японии, где принимает участие в церемонии интронизации императора Нарухито.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 23 октября Саломе Зурабишвиливстретилась в Токио с президентом Армении Арменом Саркисяном.