Москва, 24 октября, 2019, 15:42 — ИА Регнум. Госдума приняла решение о даче согласие на лишение депутатской неприкосновенности Николая Герасименко («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

Duma.gov.ru Николай Герасименко

Нижняя палата парламента приняла решение по просьбе Герасименко без его участия и без обсуждения.

Герасименко в июне 2019 года за рулем своего автомобиля сбил мотоциклиста в Москве и якобы покинул место ДТП. Депутат подтвердил факт происшествия, но заявил, что значительных травм никто не получал, а сам он не скрывался с места ДТП. В суд направленно дело по ч.2 ст.12.24 КоАП (нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

Лишение депутатской неприкосновенности Герасименко — технический вопрос, необходимый для процессуального взаимодействия парламентария со следствием и судом.