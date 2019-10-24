Оренбург, 24 октября, 2019, 15:35 — ИА Регнум. В одной из школ Оренбурга выяснили, что некоторые школьники 6−7 классов обладают неверными представлениями о химических веществах, сообщает 24 октября пресс-служба компании «Газпромнефть-Оренбург» со ссылкой на директора образовательного учреждения.

Химия

«Мы столкнулись с проблемой, что ученики 6−7 классов имеют неверное представление о том, что химические вещества — это что-то искусственное, созданное человеком. Они не задумываются, что эти вещества изначально есть в природе и окружают нас повсюду», — сказала руководитель школы № 8 Оренбурга Галина Рябова.

Для устранения недостатка в знаниях детей в школе запустили проект «Багаж Менделеева». Его авторы убеждены, что инициатива позволит ознакомить детей с элементами периодической таблицы Менделеева, а также устранить пробелы в знаниях ещё до того, как предмет «Химия» станет частью их обучения.

В компании добавили, что восьмая школа является давним партнёром. Ранее на её базе было реализовано четыре образовательных проекта.