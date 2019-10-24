Москва, 24 октября, 2019, 15:34 — ИА Регнум. Практика, когда кандидаты, поддержанные партией «Единая Россия», идут на выборы как самовыдвиженцы, неприемлема. Такое заявление сегодня, 24 октября, на встрече с главами отдельных регионов России сделал председатель правительства РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Премьер-министр отметил, что подобная тактика кандидатов вызывает у избирателей недоумение и недоверие.

Читайте также: Итоги выборов в РФ 9 сентября 2018 года: результаты и реакции

«Если он идёт от «Единой России», то почему он прячется? Поэтому наши сторонники, ядерный электорат, начинает в нём сомневаться и могут не проголосовать, — пояснил Медведев. — А те, кто не собирался за «Единую Россию» голосовать, всё равно за неё не проголосуют».

Председатель правительства подчеркнул, что это вносит сумятицу и сказывается на выборах.

«Эту практику надо прекратить. Она выглядит не очень правильно и последовательно и в чём-то даже неразумно», — заключил Медведев.