Петрозаводск, 24 октября, 2019, 15:27 — ИА Регнум.

Опубликованные ФСБ документы очень важны, поскольку открываютмалоизвестные для широкой публики страницы исторической драмы, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 24 октября, комментируя публикацию сведений о финских концентрационных лагерях в Карелии.

Ранее РИА Новости опубликовали материалы УФСБ по Карелии о финских концентрационных лагерях, находившихся в Петрозаводске во время Великой Отечественной войны.

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«Опубликованные Федеральной службой безопасности России документы, касающиеся концентрационных лагерей, созданных финскими оккупационными властями в Карелии в годы Великой Отечественной войны, очень важны. Это малоизвестные для широкой публики страницы той исторической драмы. Не исключаю, что и в советское время, и после 1991 года эти материалы намеренно «придерживались», чтобы не портить «имидж» Финляндии как «привилегированного» партнёра и Советского Союза, и Российской Федерации, а также финнов как «исключительно дружески» настроенного по отношению к России и русским народа.

Известны подлые попытки «оправдать» участие Финляндии в Великой Отечественной войне на стороне Гитлера, создать видимость того, что оно было якобы «щадящим» для Советского Союза, для Ленинграда и ленинградцев. Всё это, естественно, ложь, и опубликованные документы лишь подтверждают очевидное. Блокада есть блокада, это полностью замкнутый и смертоносный в случае с Ленинградом круг, часть которого удерживалась финнами. Оккупационная власть — это оккупационная власть, а если она ещё идеологически вскормлена такими союзниками, как Гитлер, то она не может не быть человеконенавистнической.

Очень важна и специфическая проекция содержащихся в опубликованных документах фактов на фигуру Карла Густава Маннергейма. Его точно так же промонархические и прозападные круги в России пытаются «отбелить». То памятную доску пытались ему открыть, то мемориальную квартиру устроить … На всё это последовала закономерная реакция тех в России, кто действительно чтит отечественную историческую память.