Калуга, 24 октября, 2019, 14:58 — ИА Регнум. Сегодня, 24 октября, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов провел рабочую встречу с одним из финалистов конкурса «Лидеры России-2019» Станиславом Горянским. В разговоре приняла участие руководитель Центра современного образования области Ирина Замятина.

Пресс-служба правительства Калужской области Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов встретился с финалистом конкурса «Лидеры России-2019» Станиславом Горянским

Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, Анатолий Артамонов является наставником проекта «Лидеры России» и лично курирует реализацию проектов участников, вышедших в финал всероссийского конкурса. Станислав Горянский — генеральный директор ООО «Агрофирма «Детчинское» — под руководством наставника реализует проект модернизации губернаторского аграрного колледжа в Детчино. Цель — разработать и внедрить стратегию дальнейшего развития учебного заведения с учетом реальных потребностей отрасли. На встрече с главой региона обсуждались первые результаты и сложности, возникающие при реализации проекта.

Собеседники пришли к единому мнению о необходимости расширения возможностей дуального образования в колледже. При этом планируется применить лучший европейский опыт в данной сфере. Уже достигнуты предварительные договоренности о взаимодействии между колледжем, региональными министерствами сельского хозяйства, образования и науки, а также крупным агрохолдингом. Продолжить сотрудничество с колледжем в части организации производственной практики учащихся и ООО «Агрофирма «Детчинское».

"Вся практическая часть учёбы должна отрабатываться в реально действующих сельхозпредприятиях. И надо подумать, как заинтересовать их руководство стать активными участниками процесса дуального образования», — резюмировал Анатолий Артамонов.

В прошлом сезоне на проект «Лидеры России» поступило более 227 тысяч заявок из всех регионов России и 68 стран мира. Из них 1337 — из Калужской области. Более 150 финалистов, полуфиналистов и победителей двух предыдущих сезонов конкурса получили назначения на руководящие должности в федеральных и региональных государственных органах, крупных компаниях и госкорпорациях.

Это открытый конкурс для руководителей нового поколения, который согласно поручению президента РФ Владимира Путина, действует на постоянной основе. В числе задач — развитие компетенций и обмен опытом в сфере управления, содействие дальнейшему профессиональному развитию конкурсантов и распространение лучших управленческих практик. Участие бесплатное.

В настоящее время заканчивается прием заявок на участие в третьем всероссийском конкурсе управленцев «Лидеры России-2020»