Москва, 24 октября, 2019, 14:57 — ИА Регнум. Замглавы Минфина Алексей Моисеев рассказал об объёме «замороженных» пенсионных накоплений граждан, передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

«На счетах сейчас — это общий объём накоплений — примерно 2,2 трлн рублей, меньше половины находится на счетах в государственной управляющей компании ВЭБа… Остальные находятся в НПФ», — заявил Моисеев в Госдуме.

Также, по словам Моисеева, правительство РФ «в ближайшее время» представит законопроект о новой системе индивидуального пенсионного капитала.

Госдума обсуждает в первом чтении законопроект, продлевающий «заморозку» накопительной части пенсии.