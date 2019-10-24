Замглавы Минфина рассказал о замороженных пенсионных накоплениях
Москва, 24 октября, 2019, 14:57 — ИА Регнум. Замглавы Минфина Алексей Моисеев рассказал об объёме «замороженных» пенсионных накоплений граждан, передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Пенсия
«На счетах сейчас — это общий объём накоплений — примерно 2,2 трлн рублей, меньше половины находится на счетах в государственной управляющей компании ВЭБа… Остальные находятся в НПФ», — заявил Моисеев в Госдуме.
Также, по словам Моисеева, правительство РФ «в ближайшее время» представит законопроект о новой системе индивидуального пенсионного капитала.
Госдума обсуждает в первом чтении законопроект, продлевающий «заморозку» накопительной части пенсии.