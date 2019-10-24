Тбилиси, 24 октября, 2019, 14:45 — ИА Регнум.

Грузия может предоставить убежище тем, кому оно действительно полагается, но никогда не будет оазисом для тех, кто пытается избежать правосудия в своей стране. Так прокомментировала министр юстиции Грузии Теа Цулукиани решение об экстрадиции хакера Ярослава Сумбаева в Россию.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Она обратилась к адвокатам обвиняемого гражданина России и к представителям грузинской оппозиции и призвала их воздержаться от необоснованных обвинений в адрес правительства и от беспричинного ажиотажа вокруг факта экстрадиции.

По словам Теи Цулукиани, никаких оснований для отказа в экстрадиции этого лица не было, не существовало и никаких правовых барьеров, в том числе со стороны ЕСПЧ, который отказал защитникам Сумбаева в приостановке процесса его экстрадиции, поэтому приказ министра юстиции об экстрадиции Сумбаева был издан в соответствии с европейскими стандартами.

«Все должны знать: кем бы ни был потенциальный преступник, пусть даже гражданином России, Грузия убежищем для преступников не является», — заявила министр.