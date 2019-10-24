Симферополь, 24 октября, 2019, 14:32 — ИА Регнум. Мораторий на введение курортного сбора на территории Крыма пока продолжится, сообщает сетевое издание «МК в Крыму».

Иван Айвазовский. Вид Крыма. 1871

Глава республики Сергей Аксенов в ходе доклада о плане работы правительства на пятилетний период сообщил о том, что пока курортный сбор на территории Крыма введен не будет. По его мнению, пока этот сбор неактуален для республики. Ранее, 8 апреля 2019 года, крымский парламент проголосовал за перенос даты начала взимания курортного сбора на 1 мая 2021 года, чтобы таким образом начать взимать налог совместно с другими регионами России. Ожидается, что средства, полученные со сбора, будут поступать на развитие туризма и туристической инфраструктуры в регионе.

Курортный сбор в России ввели с 1 мая 2018 года. Собирать деньги с отдыхающих должны гостиницы, санатории и прочие места размещения; предусмотрены особые льготы для детей и инвалидов. В некоторых регионах эксперимент признан удачным: так, к примеру, в Ставропольском крае удалось собрать 112 миллионов рублей, большая часть которых пошла на обустройство парка «Курортный».