Санкт-Петербург, 24 октября, 2019, 14:26 — ИА Регнум. Автомобиль премиальной марки Ferrari стал участником ДТП в Петроградском районе Санкт-Петербурга в четверг, 24 октября. В дорожной аварии пострадало только «железо».

Https://vk.com/spb_today ДТП с «Феррари» в Петербурге (цитата группы «ДТП и ЧП")

"На Крестовском острове «Логан» «Феррари» подбил», — сообщили очевидцы в соцсети.

«Откуда на Крестовском «Логан» взялся?», — удивились комментаторы, имея в виду фешенебельность этого места Северной столицы.

В УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти подтвердили факт ДТП, которое произошло около 10:44 мск у дома 4 на Вязовой улице.

За рулем бюджетной иномарки и одного из самых дорогих автомобилей находились почти ровесники, мужчины 1967 и 1965 годов рождения, соответственно.

«В результате ДТП автомобили получили некритичные повреждения, люди в ДТП не пострадали», — подчеркнули в дорожной полиции.