Токио, 24 октября, 2019, 14:12 — ИА Регнум. На автомобильном салоне в Токио был представлен концепт летающей метлы. Об этом сообщается на сайте Autoblog.

Eveningexpress.co.uk E-broom

Метле дали название e-broom. По словам представителей японского автопроизводителя, идея концепта была вдохновлена сказками, в которых ведьмы перемещаются на таком транспортном средстве.

По задумке специалистов компании, концепт должен объединить человека и машину, открыв удовольствие от мобильности. В Toyota не исключают, что подобная летающая метла станет одним из транспортных средств в городах будущего.

Однако представленный концепт пока не летает. Экземпляр можно использовать только для ознакомления с внешним видом. Для полетов на метле требуются доработки. Поэтому представитель компании, который представлял новинку, выехал на сцену на роликах.

Напомним, ранее главный технический директор компании Шигеки Тераши сообщил, что перед открытием летних Олимпийских играх 2020 года в Токио компания Toyota проведёт премьеру электрокара с твердотельными аккумуляторными батареями. Отсутствие жидкости делает их более пригодными для быстрой зарядки. Кроме того, электрокары с такими аккумуляторами имеют больший запас хода.

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