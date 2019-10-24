Горно-Алтайск, 24 октября, 2019, 14:03 — ИА Регнум. Горячим питание в Республике Алтай охвачено 96% учащихся школ. Вместе с тем в шести школах горячих обедов нет вообще. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

Цитата из кф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР Три корочки хлеба

При этом в отдельных школах, как например, в Чергинской Шебалинского района из 415 детей 115 не получают горячее питание — 28%. Отмечается, что в республике более 18,6 тыс. учащихся нуждаются в дотации на питание, но не получают его 766 школьников.

«Финансовое обеспечение питания школьников не достаточное. Для организации полноценного питания необходимо не менее 65 рублей в день на одного школьника. Фактически на бесплатное питание детям в Улаганском районе выделяют 30 руб., в Кош-Агачкском, Онгудайском райнах, г. Горно-Алтайске 47−48 руб., в Майминском районе — 52 руб. — и это максимальная сумма», — отметили в Роспотребнадзоре.

Добавим, что хуже ситуация с обеспечением детей горячим питанием обстоят в соседней Туве. Как сообщало ИА REGNUM, горячим обедом в общеобразовательных учреждениях республики охвачено 86% школьников, доля охвата детей начальных классов — 84,2%.

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