Санкт-Петербург, 24 октября, 2019, 14:07 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия») потребовал от представителей парламентской оппозиции Петербурга «не становиться препятствием для города» на пути наделения Петербурга новыми столичными функциями. Об этом Милонов написал в открытом письме, сообщили ИА REGNUM 24 октября в пресс-службе депутата.

Дарья Драй ИА REGNUM Адмиралтейство

Очевидно, речь идет о возобновленном проекте переезда в Петербург Верховного и Высшего Арбитражного судов РФ, для чего потребовалось выделение обширной территории в центре города. Заксобрание Петербурга согласовало застройку «Сада на Неве», где предполагается построить так называемый судебный квартал. Это решение подвергли резкой критике представители оппозиционных партий и движений.

Виталий Милонов в своем обращении к оппозиционерам подчеркивает, что перевод в Петербург части органов гражданской и военной власти делает город «реальной второй столицей, а не столицей для самоутешающейся кухонной интеллигенции».

Напомним, что в настоящее время в Петербурге размещается Конституционный суд РФ, а также Главное командование ВМФ России.

«Оголтелая критика ради процесса критики — недостойное занятие для политиков, считающих себя защитниками нашего города. Нужно бороться не с конструктивной работой администрации города ради поддержания имиджа, а с деструктивными процессами в экономике и общественной жизни», — говорится в письме Милонова.

Он потребовал от оппонентов «прекратить ставить палки в колеса нашего города».

«Если оппозиционные политики хотят научиться конструктивной критике, то они могут обратиться ко мне — старому оппозиционеру, а не устраивать кукольный балаган на потеху своих кукловодов», — добавил Виталий Милонов, в 1990-е годы работавший помощником депутата Госдумы Галины Старовойтовой, находившейся в оппозиции к тогдашнему руководству РФ.