Сочи, Краснодарский край, 24 октября, 2019, 13:55 — ИА Регнум. События в Ливии стали возможны в результате безответственной политики ряда государств, считает президент России Владимир Путин. Об этом он заявил 24 октября на саммите «Россия — Африка» в Сочи.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Считаю, что то, что сейчас происходит (в Ливии), — результат безответственной политики ряда государств, которые действовали в нарушение международного права в Ливии, извратили соответствующую Резолюцию Совета Безопасности ООН в свое время», — заявил Путин, комментируя выступление премьер-министра правительства национального согласия Ливии Фаиза Сараджа.

Также он отметил, что Россия с большой тревогой следит за развивающимися в Ливии событиями, и пожелал быстрейшего восстановления там правопорядка и мира.

«Уверен, что стремление к договоренности между всеми конфликтующими сторонами должно привести к восстановлению ливийской государственности», — подчеркнул президент России, добавив, что все участники саммита будут способствовать такому исходу событий.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Путин, комментируя выступление президента Чада Идрисса Деби, отметил, что вопрос о сокращении военных расходов в национальных бюджетах необходимо продолжать обсуждать.

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