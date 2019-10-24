Кызыл, 24 октября, 2019, 13:44 — ИА Регнум. Охват горячим питанием в общеобразовательных учреждениях Тувы составляет 86%, доля охвата детей начальных классов — 84,2%. Такие данные привели ИА REGNUM в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике.

Николай Богданов-Бельский. У дверей школы (фрагмент). 1897

«Всего в республике функционирует 174 школ, 179 детских садов и 16 училищ и техникумов. Самостоятельно организуют питание 155 школ, в 17 школах питание обеспечивается комбинатами школьного питания «Школьник» и «Школьное питание», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что с начала учебного года проведены проверки в девяти детских садах, четырёх школах, девяти приютах и двух лечебно-профилактических организациях. В результате выявленных нарушений было наложено штрафов на сумму 213 тыс. рублей.

В частности, в школах выявлено ненадлежащее состояние кухонного оборудования, нарушения в составлении меню, а также кишечные палочки на рабочих поверхностях.

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