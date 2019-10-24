Великий Новгород, 24 октября, 2019, 13:38 — ИА Регнум. В Новгородской области горячим питанием обеспечены 93% учащихся школ и 100% дошкольников. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора по итогам проверок за организацией питания в образовательных учреждениях региона.

Магнус Энкель. Начальная школа. 1899

Всего в нынешнем учебном году на контроле ведомства находится 475 школ и детских садов.

В сентябре-октябре 2019 года специалисты Роспотребнадзора проверили 16 образовательных организаций, выявлены нарушения.

«Это нарушение условий, сроков и температурного режима хранения пищевых продуктов, отсутствие сопроводительных документов, а также документов, подтверждающих качество и безопасность продуктов; нарушение технологии приготовления блюд», — пояснили в ведомстве.

В отношении ответственных лиц возбуждены 25 дел об административных правонарушениях, нарушители оштрафованы на общую сумму 124 тыс. рублей.