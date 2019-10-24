Тула, 24 октября, 2019, 13:26 — ИА Регнум. Тело 12-летнего мальчика обнаружено на улице в Туле, рядом с центром образования №46. Следственный комитет начал доследственную проверку по факту смерти школьника, сообщили ИА REGNUM 24 октября в пресс-службе СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

«В настоящее время следователями выясняются обстоятельства смерти несовершеннолетнего, проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти подростка, проводятся иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в следственном управлении по региону.

Тело мальчика обнаружили 23 октября на улице, рядом с образовательным учреждением. Установлено, что мальчик являлся учащимся центра образования. По данным «Тульских новостей», школьник мог надышаться парами из газового баллончика.