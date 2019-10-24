Москва, 24 октября, 2019, 13:25 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев («Единая Россия») предложил парламентариям поддержать поручение комитету по ситуации на Байкале, передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Байкал

Госдума обсудит проект постановления, которым поручает комитету обратиться к правительству, властям Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края, а также в госкорпорацию ВЭБ РФ с просьбой направлять ежеквартально в Государственную думу информацию о ходе исполнения поручений президента.

По словам Николаева, сегодня накоплено порядка 7 млн тонн отходов деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

«Чтобы понимать, много это или мало я прошу представить две пирамиды Хеопса. То есть если эти две пирамиды Хеопса токсичных отходов, которые находятся буквально на 50 метрах от берега Байкала попадут в озеро, то это будет равно приблизительно работе байкальского целлюлозно-бумажного комбината в течение 700 лет при условии, что все отходы работы такого комбината просто без очистки выплескивались в озеро», — указал Николаев.

Риск попадания вот этих подходов в Байкал сегодня есть, сказал парламентарий.

«Это абсолютно реальный риск, потому что статистика, история показывают, что раз в 50 лет, приблизительно вот с такими циклом, именно в Байкальске на этом месте проходит очень серьёзный сель, который идет с гор в Байкал», — подчеркнул парламентарий.

В сентябре президент РФ Владимир Путин дал еще целый ряд поручений и наряду с правительством ответственным за территорию Байкальска и Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) стала госкорпорация ВЭБ РФ. К первому января 2020 года необходимо будет утвердить перспективный проект развития территории вместе ВЭБом.