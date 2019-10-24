Москва, 24 октября, 2019, 13:10 — ИА Регнум. Закон об использовании остатков федерального бюджета 2019 года в 2020 году Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная дума

В частности, остатки госбюджета предлагается направить на увеличение финансирования реализации решений президента РФ Владимира Путина и правительства в области национальной обороны и безопасности, а также на увеличение резервного фонда правительства за счет переноса несвязанных остатков с 2019 года на 2020 год.

Кроме того, инициатива также устанавливает, что неиспользованные на реализацию нацпроектов и модернизацию магистральной инфраструктуры средства госбюджета должны быть направлены на те же цели в 2020 году. Такие же нормы коснутся и финансовой помощи регионам — если дотации на сбалансированность бюджета региона были не использованы в 2019 году, то средства «переносятся» на следующий, 2020 год.