Москва, 24 октября, 2019, 13:02 — ИА Регнум. Томская область входит в число пяти передовых регионов России, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 октября в областной администрации.

Tomsk.gov.ru Сергей Жвачкин и Валентина Матвиенко

«В последние три года Томская область уверенно входит в пятёрку самых передовых регионов страны» — подчеркнула Валентина Матвиенко по итогам Дней региона, состоявшихся в Совфеде 21−23 октября.

Читайте также: Томский губернатор подарил Матвиенко кедр

В частности, Матвиенко считает, что Томская область является «настоящим лидером» в сфере современных технологий, цифровизации экономики и социальной сферы.

Также, по словам спикера СФ, активно развиваются нефтяная, газовая, химическая, атомная отрасли, растёт транспортная доступность территорий и так далее.

«Томская область воплощает свой девиз «Трудом и знанием», являясь интеллектуальным, «умственным центром» всей Сибири», — резюмировала Матвиенко.

Как сообщало ИА REGNUM, томский губернатор Сергей Жвачкин в рамках Дней региона в Совете Федерации заявил о необходимости завершения строительства объектов особой экономической зоны «Томск» за счёт средств федерального бюджета. На это требуется 1,5 млрд рублей.