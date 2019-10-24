Красногорск, 24 октября, 2019, 13:03 — ИА Регнум. В Московской области показатель младенческой смертности сократился на 44,3% за два года. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 октября в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

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По словам замминистра здравоохранения Московской области Светланы Лазаревой, в 2019 году врачи региона спасли на 21,6% больше новорожденных, чем в 2018 году. На 2019 год показатель младенческой смертности в Подмосковье составляет 3,9 на 1 тыс. родившихся живыми. В 2013 году этот показатель был равен 7,0. Сейчас в регионе открыто шесть перинатальных центров и 34 родильных дома, оснащенных современным оборудованием.

«У нас организована работа выездной реанимационной неонатологической службы. Это значит, что при необходимости мы можем развернуть реанимацию для новорожденных с тяжелыми патологиями в любой медорганизации Московской области. Наша главная задача — делать всё, чтобы сохранить жизнь каждого ребенка, родившегося в Подмосковье», — заявила Светлана Лазарева.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минздраве РФ заявили, что средняя продолжительность жизни в России за восемь месяцев 2019 года увеличилась до 73,6 лет.

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