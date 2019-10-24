Авиабилеты в Европу подорожают в 2020 году
Москва, 24 октября, 2019, 12:59 — ИА Регнум. Авиабилеты на рейсы в Европу подорожают из-за введения в апреле 2020 года обновленного экологического налога на авиаперелеты, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Совокупный сбор на большинство перелетов (до 2,5 тысяч километров) по европейским направления увеличится на 15%, с 7,5 евро до 13,03. Более длительные перелеты подорожают еще сильнее из-за прогрессивной ставки налога. Ранее экологический налог был введен во Франции и в Швеции. Нидерланды планируют начать взымать схожий сбор с 2021 года.
В сентябре 2019 года средняя цена авиабилета уже подорожала на 25% с начала года. Однако пока подорожание может быть не слишком заметно — в августе традиционно стоимость билетов максимальна, и она будет снижаться вплоть до декабря, таким образом частично возмещая рост из-за введения налога.