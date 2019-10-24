Москва, 24 октября, 2019, 12:59 — ИА Регнум. Авиабилеты на рейсы в Европу подорожают из-за введения в апреле 2020 года обновленного экологического налога на авиаперелеты, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

(сс) albert22278 Самолет

Совокупный сбор на большинство перелетов (до 2,5 тысяч километров) по европейским направления увеличится на 15%, с 7,5 евро до 13,03. Более длительные перелеты подорожают еще сильнее из-за прогрессивной ставки налога. Ранее экологический налог был введен во Франции и в Швеции. Нидерланды планируют начать взымать схожий сбор с 2021 года.

В сентябре 2019 года средняя цена авиабилета уже подорожала на 25% с начала года. Однако пока подорожание может быть не слишком заметно — в августе традиционно стоимость билетов максимальна, и она будет снижаться вплоть до декабря, таким образом частично возмещая рост из-за введения налога.