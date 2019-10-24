Сочи, Краснодарский край, 24 октября, 2019, 12:56 — ИА Регнум. На форуме «Россия — Африка» в Сочи с лидерами Египта и Эфиопии Абделя Фаттах ас-Сиси и Сахле-Ворк Зевде обсуждался вопрос строительства плотины на Ниле, заявил 24 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Вчера и на встрече с президентом Египта, и на встрече с президентом Эфиопии тема водопользования и тема этой плотины фигурировала, действительно она обсуждалась», — сказал Песков.

По его словам, форум «Россия — Африка» является прекрасной возможностью для того, чтобы президенты провели отдельную встречу и напрямую обсудили те озабоченности, которые возникают.

Как сообщало ИА REGNUM, 23−24 октября в Сочи проходит саммит и экономический форум «Россия — Африка». В масштабном мероприятии принимают участие делегации 54 стран, 43 представлены главами государств и правительств.

Президент России Владимир Путин заявил на форуме, что африканские страны привлекают всё больше внимания российского бизнеса, и во многом это связано с тем, что Африка становится одним из центров роста мировой экономики.

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