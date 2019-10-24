Киев, 24 октября, 2019, 12:56 — ИА Регнум. Окружение президента Украины Владимира Зеленского формирует у него мнение, что отдельным регионам Донбасса нельзя предоставлять особый статус, а Кремль нужно заставить отказаться от Минских соглашений. Об этом 24 октября в эфире одного из украинских телеканалов заявил политолог Михаил Погребинский.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Окружение формирует представление президента: либо наклонить Москву и Путина, заставить его отказаться от Минских соглашений, поскольку ему самому тоже дорого обходится это противостояние, поддержка Донбасса. Хотят с помощью цивилизованного мира заставить Путина отступить. Это так ему объясняет его окружение — полные дебилы», — сказал Погребинский.

По его словам, окружение Зеленского уговаривает его якобы «строить стену и отказаться от Донбасса», если Кремль не откажется от Минских соглашений.

«Сейчас нужно искать возможность найти компромисс, пока Путин у власти, потому что в 2024 году он может уйти. Если он уйдет, то на его месте может оказаться человек, который вообще не будет склонен ни к каким компромиссам… Время до 2024 года. Потом человек, который заменит Путина и будет принимать решения, не будет склонен искать какие-либо компромиссы с Киевом», — предполагает Погребинский.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября в Японии президент Зеленский провел переговоры с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. По данным пресс-службы Зеленского, президенты обсудили ситуацию в Донбассе и согласились, что «нормандский формат» остаётся ключевой площадкой для решения вопроса завершения войны на востоке Украины. При этом украинский президент заявил, что Киев выполнил «свою часть для возобновления работы «нормандской четверки».