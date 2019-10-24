Зеленского убеждают заставить РФ отказаться от Минских соглашений — эксперт
Киев, 24 октября, 2019, 12:56 — ИА Регнум. Окружение президента Украины Владимира Зеленского формирует у него мнение, что отдельным регионам Донбасса нельзя предоставлять особый статус, а Кремль нужно заставить отказаться от Минских соглашений. Об этом 24 октября в эфире одного из украинских телеканалов заявил политолог Михаил Погребинский.
По его словам, окружение Зеленского уговаривает его якобы «строить стену и отказаться от Донбасса», если Кремль не откажется от Минских соглашений.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября в Японии президент Зеленский провел переговоры с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. По данным пресс-службы Зеленского, президенты обсудили ситуацию в Донбассе и согласились, что «нормандский формат» остаётся ключевой площадкой для решения вопроса завершения войны на востоке Украины. При этом украинский президент заявил, что Киев выполнил «свою часть для возобновления работы «нормандской четверки».