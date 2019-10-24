Москва, 24 октября, 2019, 12:55 — ИА Регнум. Госдума приняла закон об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I), передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Документ был внесен в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным. Россия отказывается признавать компетенцию Комиссии по расследованию нарушений гуманитарного права при вооруженных конфликтах.

Вопрос о денонсации самого протокола не ставится, подчеркнул замглавы МИД Сергей Вершинин.

«Комиссия фактически не использовалась по прямому назначению, при этом Россия продолжает нести расходы по обеспечению деятельности этой структуры, уплачивая в ее бюджет ежегодный обязательный взнос», — указал Вершинин, не уточнив размер взноса.