Брянск, 24 октября, 2019, 12:21 — ИА Регнум. Более 500 многодетных семей Брянска не могут получить земельные участки под индивидуальное строительство из-за нарушений сроков проектирования планировки и межевания территорий. Региональная прокуратура обратила внимание на эту ситуацию, и будет следить за исполнением программы, сообщили 24 октября в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Земля

Глава Брянской городской администрации утвердил в июле 2018 года «дорожную карту», по которой в первом полугодии 2019 года в градостроительную деятельность должны были включить территории, прилегающие к улице Антоновка в Бежицком районе Брянска. Однако в нарушение ранее установленных сроков аукцион на заключение контракта по разработке проектов планировки и межевания территорий, предназначенных для выделения многодетным семьям, состоялся только в сентябре 2019 года, а срок исполнения контракта установлен на декабрь 2019 года.

Прокурор города внёс представление в адрес и.о. главы Брянской городской администрации в связи с затягиванием сроков реализации мероприятий. Вовлечение в оборот этих земель позволяет выделить земельные участки более 500 многодетным семьям.