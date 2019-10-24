Санкт-Петербург, 24 октября, 2019, 12:16 — ИА Регнум. Всего за полторы недели с начала работы специальных технических устройств на платной автодороге «Западный скоростной диаметр» (ЗСД) в Петербурге зафиксировано 15 211 тысяч нарушений скоростного режима. Об этом сообщили ИА REGNUM 24 октября в отделе пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Дарья Драй ИА REGNUM ЗСД

Напомним, начиная с 14 октября Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений начал принимать информацию о нарушениях ПДД, зафиксированных камерами на ЗСД.

«На сегодняшний день информация принимается с 10 датчиков, до 26 октября в работу будут включены все 12 датчиков», — уточнили в УГИБДД.

За 11 дней работы камер вынесено и направлено нарушителям 15 211 постановлений о штрафах за превышение установленной скорости движения, еще 2 473 материала находятся в процессе рассмотрения.

«На сегодняшний день комплексы настроены на фиксацию фактов превышения максимальной разрешённой скорости непосредственно в местах их установки. О начале контроля скорости на протяженных участках дороги будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Напомним, что на большей части ЗСД, как на автомагистрали, скорость ограничена показателем в 110 км/ч.