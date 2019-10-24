Москва, 24 октября, 2019, 12:08 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») обещает парламентский мониторинг за реализаций законопроекта о детском питании, передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ирина Яровая

«Могу сказать о том, что мы обеспечим и мониторинг исполнения этого закона, на площадке Совета законодателей с регионами мы будем обсуждать его реализацию», — заявила Яровая.

Она напомнила, что в ходе обсуждения проекта федерального бюджета на 2020−2022 годы спикер Госдумы Вячеслав Володин дал поручение и актуализировал задачу Минфину финансово обеспечить взаимодействие с субъектами РФ по оказанию прямой финансовой помощи для безусловного исполнения требований закона в дальнейшем по обеспечению детей начальной школы горячим питанием.

На реализацию норм потребуется порядка 20 млрд рублей.