Киев, 24 октября, 2019, 12:03 — ИА Регнум. Наибольшей угрозой для развития Украины на сегодняшний день жители страны считают массовый выезд граждан за границу.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Именно такой вариант ответа выбрали 56% опрошенных в рамках исследования, проведенного социологической группой «Рейтинг», результаты которого обнародованы сегодня, 24 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кроме того, около 46% жителей Украины считают главной угрозой экономический упадок, 45% — обнищание населения; 40% — ухудшение здоровья нации, 37% — экологические катастрофы, 36% — полномасштабную войну с Россией, по 35% — рост преступности, деградацию и вымирание населения.

Как показал опрос, менее всего украинцы опасаются терроризма (считают главной угрозой лишь 13%), международной изоляции Украины (также 13%), голода (16%) и установления в стране диктатуры (17%).

Опрос проведен 19−22 октября 2019 года среди 2500 граждан от 18 лет и старше по всей Украине, погрешность составляет не выше 2%.

ИА REGNUM напоминает, что в августе советник президента Украины Владимира Зеленского по экономике Олег Устенкозаявил, что реализация амбициозной задачи по резкому наращиванию темпов экономического роста может оказаться невыполнимой из-за темпов оттока человеческого ресурса. Более того, заявил тогда Устенко — речь идет не о росте экономики, а о простом выживании Украины.

«Если темпы оттока рабочей силы из страны будут сохраняться на том уровне, который мы наблюдаем с 2014 года, то в 2025 году экономика буквально обрушится, и страна не сможет выполнять свои социальные обязательства», — подчеркнул экономист.