Москва, 24 октября, 2019, 12:03 — ИА Регнум. Спустя почти 26 лет после выхода фильма трагикомедия Роберта Земекиса «Форрест Гамп» выйдет в широкий прокат в России. Об этом сообщает компания-прокатчик «Иноекино».

Цитата из к/ф «Форрест Гамп». реж. Роберт Земекис. 1994. США Том Хэнкс в роли Форреста Гампа

Планируется, что с 20 февраля 2020 года фильм будет демонстрироваться в 180 кинотеатрах более чем в 60 городах России. Стоит отметить, что при первом выходе фильма в 1994 году «Форрест Гамп» не получил прав на широкий прокат в России.

Трагикомедия Роберта Земекиса, главную роль в которой сыграл Том Хэнкс, стала лауреатом шести премий Оскар, в том числе в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура» и «Лучший актёр». Он занимает 12-е место в рейтинге лучших фильмов всех времён IMDB, а также третье место в рейтинге топ-250 «КиноПоиска».