Ярославль, 24 октября, 2019, 11:52 — ИА Регнум. В Ярославле в инфекционную больницу госпитализированы участники молодежного форума Национальной лиги студенческих клубов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области. У всех заболевших наблюдаются характерные симптомы норовирусной инфекции.

Yarregion.ru Участники форума

«В приемном отделении инфекционной больницы осмотрено 48 человек, 24 из них госпитализированы. Основные жалобы — повышение температуры, тошнота и рвота. Состояние их мы оценивает как средней и легкой тяжести. Все необходимое лечение пациенты получают. Остальным же даны рекомендации по амбулаторному лечению», — пояснила главный инфекционист Ярославской области Ирина Старостина.

Происхождение вируса пока не установлено. Корреспондент ИА REGNUM связался с рестораном гостиницы, в котором живут участники форума. С вечера 23 октября в ресторане ведется проверка Роспотребнадзора, которая будет продолжаться три дня. Информация о кишечном отравлении пострадавших точно не подтвердилась. В инфекционной больнице, куда поступили студенты, проводятся лабораторные исследования, которые позволят поставить окончательный диагноз.

— При получении информации о возникновении групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией сотрудники Управления Роспотребнадзора по Ярославской области совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» незамедлительно выехали на место для проведения эпидемиологического расследования и организации профилактических мероприятий. Были отобраны пробы сырья и готовых блюд, смывы, пробы воды, а также обследован персонал и заболевшие. Результаты находятся в работе. Ситуация остается на контроле Управления, — рассказал руководитель управления Роспотребнадзора по Ярославской области Александр Звягин.

Это второй по счету Всероссийский молодежный форум в Ярославле, на котором фиксируется вирусное отравление. Как ранее сообщало ИА REGNUM в декабре 2018 года 21 участник детского форума профориентации «ПроеКТОриЯ» были госпитализированы в инфекционную больницу с диагнозами вирусный гастроэнтерит и бактериальная инфекция.