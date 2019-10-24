Москва, 24 октября, 2019, 11:44 — ИА Регнум. Сегодня, 24 октября, нефтяные котировки медленно стабилизируются после мощного ценового скачка накануне. Нефть марки Brent к закрытию вчерашних торгов, прибавила в цене более 2,5%, в моменте превышая отметку в $61,00 за баррель, что стало самым большим дневным приростом с момента сентябрьской атаки дронов на НПЗ Саудовской Аравии, отметил главный аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В подготовленном им для ИА REGNUM обзоре нефтяного рынка также сказано:

«Триггером для вчерашнего прыжка котировок, стало неожиданное сокращение запасов нефти в США. По данным Управления энергетической информации, за минувшую неделю, они сократились на 1,7 млн. баррелей, при прогнозе роста на 2,2 млн. Такие данные заставляют участников торгов задуматься над обоснованностью пессимистичных оценок будущего спроса на нефть. И пока рынок не получит дополнительной информации, нефтяные цены, вероятно, так и останутся «заморожены» вблизи текущих значений.

На сегодня, публикации таких данных не запланировано, поэтому, стоит ожидать, что поиск ответов затянется по крайне мере, до конца этой недели, а сегодняшние торги завершатся в достаточно узком торговом диапазоне $60,10−61,10 за баррель Brent».