Балашиха, Московская область, 24 октября, 2019, 11:47 — ИА Регнум. Жильцы аварийного дома Балашихи обратились в СК РФ с жалобой на тяжелые условия проживания. В доме 1946 года постройки, который рискует обрушиться в любой момент и признан администрацией района непригодным, вынужденно проживает почти тысяча человек, сообщает 24 октября пресс-служба СК РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Ветхое жилье

Несмотря на признании дома непригодным для проживания, жильцов до сих пор не расселили. Для переселения в другой дом, в который изначально хотели отправить людей, у администрации Балашихи не хватило необходимых документов: не было инвестиционного контракта между ОАО «Мособлкапстрой» и администрацией городского округа. В итоге люди остались в аварийном жилье и опасаются за свое здоровье.

По указанию председателя СК России Александра Бастрыкина следственными органами ГСУ СК России по Московской области было возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц администрации Балашихи по ч.1 ст. 293 УК РФ (Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей). Однако областная прокуратура отменила постановление о возбуждении дела.

На данный момент главным следственным управлением СК РФ по Московской области организована дополнительная проверка. Установлено, что в сентября 2005 года администрация Балашихинского района заключила контракт с ОАО «Мособлкапстрой» на строительство шести домов. К 2012 году был построен и введен в эксплуатацию первый многоквартирный дом, но 12% жилплощади дома, которая должна была пойти для расселения жителей из аварийного жилья, застройщик так и не передал, продав квартиры по рыночной стоимости. К строительству следующих пяти домов в компании не приступили. По результатам проверки в СК РФ планируют дать оценку действиям генерального директора ОАО «Мособлкапстрой», бывшего главы Балашихинского района по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, застройщика Московской области обязали вернуть 1,9 млрд рублей в строительство ЖК «Новокосино-2» в Реутове.