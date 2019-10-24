Москва, 24 октября, 2019, 11:42 — ИА Регнум. Успех военной операции России в Сирии вынудил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана считаться с российской силой. Об этом заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

Kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Эрдоган. Сочи. 2019

«Эрдоган вынужден был договариваться с нами и мы — Россия, — остановили его наступление. Это важно — мы остановили! Иначе бы турецкая армия, одна из лучших в НАТО, которая не боится крови, она бы затопила половину Сирии. Именно Россия остановила наступление», — заявил Коротченко.

«Мы победили и дальше ситуация будет на нашем поле, только успешной», — отметил он.

22 октября президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели в Сочи шестичасовые переговоры по ситуации в Сирии. По итогам был подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов. С 12:00 23 октября на сирийскую сторону границы с Турцией были введены подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.